В Тюмени улицы обрамляют техническими тротуарами. Они нужны, чтобы грунт не расползался. Кроме того, такие тротуары препятствуют выезду транспортных средств за пределы проезжей части.– Технический тротуар располагается вдоль кромки проезжей части, как правило, на магистральных дорогах. Он не предназначен для передвижения пешеходов. Когда мы отделяем проезжую часть техническим тротуаром, лотковая часть дороги становится чище и ее проще убирать. Ширина технических тротуаров в Тюмени соответствует нормативам, – отметил заместитель директора департамента дорожной инфраструктуры и транспорта администрации города Евгений Сорокин.По информации Комитета по связям с общественностью и СМИ, за последние строительные сезоны технические тротуары появились на участках улиц Осипенко, Комсомольской, Профсоюзной, Газовиков, Энергостроителей, Широтной и других.