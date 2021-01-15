В Тюменской области – очередная трагедия, связанная с огнем. На этот раз горе пришло в один из ишимских домов. Пожар случился накануне, 14 января, на улице Бригадной.По информации пресс-службы Главного управления МЧС по региону, возгорание произошло около пяти часов вечера. Сообщение о пожаре спасатели получили в 17.24.– На место выезжали 17 человек личного состава. Пламя повредило кровлю, стены и потолочные перекрытия. В настоящее время дознаватели устанавливают причину произошедшего и причиненный огнем ущерб, – добавили в ведомстве.В результате пожара погибли два человека – мужчина 1973 года рождения и 69-летняя женщина.