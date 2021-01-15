Накануне, 14 января, утром в дежурную часть тюменской полиции поступил звонок. Мужчина сообщил, что у него угнали автомобиль отечественного производства. Стражи правопорядка обнаружили машину на улице Республики, позже нашли и подозреваемого, коим оказался нигде официально не трудоустроенный, ранее судимый 18-летний молодой человек. Во время задержания он был пьян.– Оказалось, что мужчина гулял и увидел незапертый автомобиль. Воспользовавшись оставленными ключами в замке зажигания, он угнал машину. Злоумышленник сообщил, что на авто планировал доехать до своего института, чтобы получить диплом, – рассказала пресс-секретарь Управления МВД по городу Тюмени.В настоящее время в отношении задержанного отделом дознания возбуждено уголовное дело. Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет. Также его привлекут к ответственности за управлением авто в состоянии алкогольного опьянения.