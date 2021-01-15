В канун Нового года тюменские врачи спасли новорожденного с редкой патологией сердца. Заведующий вторым детским кардиохирургическим отделением ОКБ № 1 Кирилл Горбатиков прооперировал малыша с тетрадой Фалло. Такое заболевание встречается в 1 – 3% случаев среди всех врождённых пороков сердца.Устье и клапан лёгочной артерии в маленьком сердце были практически перекрыты, из-за чего кровь из правого желудочка не попадала в лёгочную артерию. Малыш страдал от гипоксии – кислородного голодания. В больнице ему экстренно выполнили стентирование легочной артерии и хирургически создали условия для нормального кровотока. Операция прошла через небольшой прокол артерии.По словам Горбатикова, сразу после операции у ребенка порозовела кожа, он стал активно двигать ножками и ручками. В настоящее время врачи продолжают его наблюдать. После того как малыш окрепнет, ему сделают радикальную операцию, чтобы окончательно исправить ошибки природы.