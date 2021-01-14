В дежурную часть отдела ялуторовской полиции обратились сотрудники одного из продуктовых магазинов города с заявлением о краже товара. Товаровед торговой точки рассказала полицейским, что обратила внимание на одного из покупателей, который, минуя кассу, направился к выходу, неся в руках 18 коробок шоколадных конфет.В ответ на окрики посетитель выбежал из магазина и скрылся. Ущерб составил более трех тысяч рублей.– Сотрудники уголовного розыска изъяли ряд улик, определили круг подозреваемых, выехали в Заводоуковск и задержали 34-летнего местного жителя. Подозреваемый заявил, что продал похищенное случайному встречному в Тюмени. Ранее мужчина 19 раз был судим за угон автомобиля и кражи, – рассказали в пресс-службе Управления МВД по Тюменской области.По факту грабежа отделом дознания возбуждено уголовное дело. Максимальная санкция статьи – четыре года лишения свободы. Подозреваемому избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.