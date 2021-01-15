В дежурную часть отдела ишимской полции поступило сообщение от 57-летнего жителя района. Мужчина сообщил, что с его банковской карты похитили более 20 тысяч рублей.Следователю заявитель пояснил, что ему позвонили с неизвестного номера. Представившись сотрудником службы безопасности банка, злоумышленник сказал, что с его карты пытаются снять деньги, и попросил срочно сообщить ПИН-код, пришедший в СМС-сообщении.– Поверив мошенникам, потерпевший озвучил данные своей карты. После чего со счета потерпевшего исчезли деньги, – отметили в пресс-службе управления МВД по Тюменской области.По данному факту следственным отделом возбуждено уголовное дело. Максимальная санкция данной статьи – лишение свободы на срок до шести лет. В настоящее время правоохранители устанавливают лиц, причастных к совершению этого преступления.