В селе Ембаево администрация намерена отремонтировать многоквартирный дом, который сильно пострадал при пожаре 31 декабря. Инцидент, который, к счастью, не закончился трагедией, произошел перед самым праздником на улице Советской.– Мы первым делом занялись размещением людей из четырех пострадавших квартир. Всем им было предложено переехать в имеющийся маневренный фонд в Винзили или в пустующую муниципальную квартиру в самом селе. Жильцы двух квартир уехали к родственникам и знакомым в Тюмень, еще одна семья перебралась к родным в Тураева. Предоставленным жильем в Ембаево воспользовалась только одна семья, – рассказала глава Ембаевского муниципального округа Дина БурундуковаОтметим, что дом, где случился пожар, много лет был бесхозным. Два года назад администрация приняла его на баланс, заключила со всеми жильцами договор социального найма и взяла обслуживание дома на себя. Поэтому решение о дальнейшей судьбе здания предстоит принять сельской администрации. В настоящее время составляется смета на ремонт.