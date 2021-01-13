В тюменскую полицию поступила информация о том, что неизвестный повредил автомобиль «Киа». Участковый задержал злоумышленника, коим оказался трудоустроенный 36-летний житель областного центра. Он помял машину такси после конфликта с водителем.В день происшествия мужчина распивал алкогольные напитки со своей семьей. Во время застолья он заказал такси, которое прибыло в назначенное время. Однако тюменец не спешил выходить и потратил лимит бесплатного ожидания. На улице водитель сообщил местному жителю, что отказывается везти пассажиров из-за отсутствия детского кресла.– Злоумышленник при заказе автомобиля не указал данный критерий. Между мужчинами произошел конфликт. Заказчик нанёс несколько ударов по кузову авто, причинив ущерб на сумму около 40 тысяч рублей, – рассказали в пресс-службе Управления МВД по Тюменской области.По данному факту отделом дознания возбуждено уголовное дело. Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет.