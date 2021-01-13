Жителям Восточного округа Тюмени рассказали, как доехать до центра города всего за полчаса Для этого можно воспользоваться новым экспресс-маршрутом № 35, который ввели в январе этого года.По информации Комитета по связям с общественностью и СМИ администрации города Тюмени, маршрут следует от остановки «Бульвар Бориса Щербины» до «Центрального рынка» и обратно. Посадка и высадка пассажиров осуществляется на 10 остановочных пунктах: «Бульвар Бориса Щербины», «Сквер Десантников», «Улица Моторостроителей», «Микрорайон Тюменский», «Улица Пермякова», «ДК «Строитель», «Газпром», «Улица Холодильная», «Сквер Немцова», «Центральный рынок».– Пассажиров обслуживают 10 автобусов большого класса вместимости с расчетным интервалом движения 10 – 20 минут. От начальной до конечной остановки можно доехать за 30 – 35 минут. Такое время движения достигнуто за счет минимального количества остановок. Кроме того, автобусы около 70 процентов своего пути движутся по выделенной полосе, – отметили в ведомстве.С расписанием автобуса № 35 можно ознакомиться в мобильном приложении «Тюмень.Транспорт», на сайте https://tgt72.ru/ и по телефону горячей линии 8-800-250-07-22.