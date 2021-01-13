В Тюменской области с 25 декабря по 10 января намусорили столько же, как и в прошлом сезоне. Больше всего отходов произвели жители областной столицы.Так, горожане выбросили в контейнеры 12,5 тысячи тонн кожуры от мандаринов, праздничной упаковки, конфетных фантиков и других коммунальных отходов.– В первые дни наступившего нового года самые большие показатели зафиксированы 1 января в Тюмени. Тоболяки массово отправились к контейнерным площадкам четвёртого января, ишимцы – пятого, а ялуторовчане – шестого, – рассказали в пресс-службе регоператора.Самые же низкие объёмы ТКО за весь новогодний период отмечены 2 января в областном центре и в Ишиме, на следующий день – в Ялуторовске. В отличие от своих земляков тоболяки отдыхали от уборки перед праздником, а не после: минимум мусора оказалось в контейнерах 26 декабря.