В Тобольске на ледовой переправе Тобольск – Бекерево через Иртыш разрешили проезд 30-тонников. Накануне, 12 января, там установили знак «30 тонн», разрешающий проезд большегрузной техники.– Грузоподъемность на переправах устанавливается в зависимости от толщины ледового покрова. На сегодняшний день здесь она составляет от 115 до 140 сантиметров, что достаточно для проезда транспорта весом до 30 тонн, – рассказал руководитель Тобольского отделения ГИМС Главного управления МЧС по Тюменской области Владимир Самоловов.В ведомстве отметили, что въезжать на лёд нужно медленно, без толчков и торможений, со скоростью не более 10 км/час. Перед выездом на лёд необходимо отстегнуть ремни безопасности.Стоит отметить, что на ледовой переправе запрещено допускать остановки, рывки, развороты, обгоны автомобилей и заправку их горючим. Нельзя допускать нагрузки, превышающие грузоподъемность льда.