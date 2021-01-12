С сегодняшнего дня, 12 января, автоинспекторы Тюменской области с утра дежурят у детсадов, напоминая родителям о безопасной перевозке детей. Также они контролируют предоставление преимущества пешеходам на нерегулируемых пешеходных переходах у школ.– Мы напоминаем родителям и водителям, что необходимо перевозить детей в удерживающих устройствах и пропускать школьников на пешеходных переходах. Некоторые участники дорожного движения расслабились за время каникул и не всегда соблюдают правила безопасности на дорогах. По отношению к детям это особенно недопустимо. Нарушителей привлекаем к административной ответственности, – рассказал руководитель Госавтоинспекции региона Александр Селюнин.В минувшем году автоинспекторы в Тюменской области привлекли к административной ответственности за нарушения правил перевозки детей 6 791 водителя. Кроме того, сотрудники ГИБДД объясняют автомобилистам, как правильно установить детское кресло в машине и пристегнуть в нем ребенка.