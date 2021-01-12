35-летней жительнице села Уват, которая после развода оставила сына бывшему мужу, грозит тюремное заключение. Дело в том, что женщина ведет маргинальный образ жизни и совсем позабыла о своем ребенке, не выплачивает ему алименты.В мае 2020 года нарушительница вернулась из мест лишения свободы. Во время пребывания в колонии в счет алиментов шли перечисления. Вернувшись в село, она не пожелала устраиваться на работу. Тем временем долг продолжал копиться, его сумма составила 640 тысяч рублей.– В отношении нее возбуждено исполнительное производство, специалист ведет с должницей постоянную разъяснительную работу, побуждая к выплатам и способствуя трудоустройству, – рассказали в пресс-службе Управления Федеральной службы судебных приставов по Тюменской области.В итоге суд признал женщину виновной за неуплату алиментов и назначил ей наказание в виде административного ареста сроком на 10 суток. В дальнейшем ей снова грозит год тюрьмы. В отношении женщины возбудят уголовное производство, если она не исправится.