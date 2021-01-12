Тюменцам рассказали, как избежать обморожения. Первыми признаками являются онемение, чувство покалывания и покраснение поражённого участка кожи.При холодовом поражении ситуацию исправит согревание на протяжении примерно получаса. Следует поместить участки, пострадавшие от обморожения, в тёплую, но не горячую воду. В более серьёзных случаях, если кожа, пострадавшая от мороза, белеет, твердеет, покрывается волдырями, надо как можно быстрее обратиться за профессиональной медицинской помощью.– Не растирайте обмороженные участки снегом и не массируйте их, это может привести к усугублению процесса. Ни в коем случае не используйте для согревания электрические грелки, нагревательные приборы, приборы, предназначенные для отопления, и открытый огонь. Чувствительность поражённых участков кожи снижена, и такой способ согревания может привести к ожогу, – отметили в пресс-службе Управления Роспотребнадзора по Тюменской области.По информации специалистов ведомства, предотвратить травмирующее воздействие холода поможет одежда, сохраняющая тепло. Максимально эффективно согреют несколько слоёв свободной одежды, надетой одну на другую.