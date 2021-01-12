В Тюменской области накануне, 11 января, случился еще один пожар, который унес жизнь человека. На этот раз трагедия произошла в деревне Выстрел Сладковского района, где горел жилой двухквартирный дом.– Возгорание началось в доме на улице Молдованка. Огонь повредил квартиру на площади 35 квадратных метров, а также часть кровли другой квартиры. В результате происшествия погиб 67-летний мужчина, – сообщили в пресс-службе Главного управления МЧС по Тюменской области.В ведомстве также добавили, что возгорание ликвидировали семь человек личного состава и 3 единицы спецтехники. По предварительным данным, причиной пожара стало неосторожное обращение с огнем при курении.Ранее «Комсомольская правда» – Тюмень» писала, что следственный комитет возбудил уголовное дело о халатности после трагической гибели семерых пенсионеров в пожаре, который произошел в частном пансионате в поселке Боровский Тюменской области. Это уже третье дело, которое открыли следователи. Специалисты ведомства намерены проверить действия должностных лиц и контролирующих органов.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕСледком возбудил третье уголовное дело после гибели семерых человек при пожаре в доме престарелых под ТюменьюСпециалисты проверят действия должностных лиц (подробнее)