Тюменский Роспотребнадзор отчитался о проделанной работе в новогодние каникулы. Так, с 1 по 11 января специалисты ведомства обследовали 46 объектов, на шести нашли нарушения.В самой областной столице было обследовано 32 предприятия торговли, общественного питания, оказания услуг. Нарушения выявлены в четырех. Там отсутствовали антисептики, дезинфицирующие средства и инструкции по их применению. Кроме того, не проводилась термометрия работников.– Выявлен 2 781 контактный с больным COVID-19, все проинформированы о соблюдении изоляции в течение 14 дней. В рамках противоэпидемических мероприятий направлено 971 предписание, 469 постановлений об отстранении от работы. На горячие линии от жителей региона поступило 293 звонка, в том числе 52 по вопросам тестирования на коронавирус, – рассказали в пресс-службе Управления Роспотребнадзора по Тюменской области.В ведомстве также отметили, что оперативными дежурными было принято более 120 телефонных звонков. Тюменцев интересовали вопросы защиты прав потребителей, а также вопросы, связанные с получением результатов тестирования на ковид.