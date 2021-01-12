В дежурную часть тобольской полиции от представителя областной больницы поступило сообщение о том, что к ним с ножевыми ранениями доставлена 32-летняя женщина. Стражи порядка установили, что травмы пострадавшей нанёс её бывший 23-летний сожитель.Молодой человек решил выяснить отношения со своей экс-возлюбленной. Между парой возник конфликт, в ходе которого злоумышленник достал из кармана складной нож и нанес им три удара в грудь девушки.– После этого он скрылся с места происшествия. Освидетельствование показало наличие у задержанного 0,94 миллиграмма алкоголя на литр выдыхаемого воздуха, – дополнили в пресс-службе управления МВД по Тюменской области.В настоящее время подозреваемый свою вину признал. По решению суда ему избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. По данному факту следственным отделом возбуждено уголовное дело. Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до десяти лет.