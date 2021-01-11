Тюменские прокуроры выявили нарушения в профилактике несчастных случаев на льду. Так, на водных объектах в Каменском, Московском, Салаирском и Богандинском образованиях отсутствовали предупредительные знаки, запрещающие выход граждан на эти объекты. Главам муниципалитетов внесли представления.По аналогичным нарушениям прокуратура Армизонского района внесла представления в адрес глав Южно-Дубровинского, Орловского и Красноорловского сельских поселений. При обследовании Ишимской межрайонной прокуратурой озер Мергень, Кислое, старицы Цаплинская установлено отсутствие запрещающих знаков. Вместе с тем имеются факты массового выхода на лед людей и техники.– Всего в адрес руководителей органов местного самоуправления внесли 9 представлений, объявили одно предостережение. Рассмотрение актов реагирования и устранение выявленных нарушений закона находятся на контроле органов прокуратуры, – отметили в ведомстве.