В Тюмени в районе Мыс произошла очередная трагедия на пожаре. На улице Макарова горел частный дом.– Сообщение о возгорании поступило в 10.54. Ликвидировать пожар удалось спустя 28 минут, – сообщили в пресс-службе Главного управления МЧС по Тюменской области.Стало известно, что спасатели вынесли пострадавшего из горящего жилища и передали его подоспевшей бригаде скорой помощи, однако спасти пациента не удалось. Медикам пришлось лишь констатировать смерть пациента. В настоящее время обстоятельства происшествия устанавливаются.Ранее «Комсомольская правда» – Тюмень» писала, что ужасная трагедия унесла семь жизней вечером 9 января. В поселке Боровский Тюменского района огонь охватил частный дом по адресу ул. Трактовая, 61.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕСемь человек погибли при пожаре в доме для престарелых под ТюменьюСитуацию взял под личный контроль губернатор региона (подробнее)