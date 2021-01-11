В полицию Нижней Тавды поступила информация от руководителя торговой компании, который сообщил, что с территории компании угнали авто. Оперативники задержали 54-летнего подозреваемого, который оказался сотрудником организации.В день преступления мужчина находился на территории работы, где употреблял спиртные напитки. В состояние алкогольного опьянения у него возник умысел прокатиться на грузовом автомобиле.– Не имея водительского удостоверения, подозреваемый сел за руль и направился в сторону леса. Однако по дороге он не справился с управлением и совершил наезд на ограждение, – рассказали в пресс-службе управления МВД по Тюменской области.По данному факту отделом возбуждено уголовное дело. Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет. В настоящее время подозреваемый находится под подпиской о невыезде и надлежащем поведении. Кроме этого, мужчину привлекли к ответственности за управление автомобилем в состоянии алкогольного опьянения.