На улице Кондукторской в Ишиме накануне, 10 января, произошел пожар. Здесь горел дом размерами 6 на 6 метров. Сотрудники МЧС спасли оного человека.– Из горящей постройки эвакуировали шесть газовых баллонов. Всего на месте происшествия работали 13 человек личного состава. Площадь пожара составила 30 квадратных метров, – сообщили в пресс-службе Главного управления МЧС по Тюменской области.В ведомстве также рассказали об итогах работы дознавателей на месте происшествия. Так, выяснилось, что причиной случившегося стало неосторожное обращение с огнем.Ранее «Комсомольская правда» – Тюмень» писала, что после пожара, в котором погибли семь человек, в Тюменской области проверят все дома для престарелых. Прокуратура узнает, законно ли частники организовывают пансионаты для пожилых.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕПосле пожара, в котором погибли семь человек, в Тюменской области проверят все дома для престарелыхПрокуратура узнает, законно ли частники организовывают пансионаты для пожилых (подробнее)