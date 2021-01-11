В Тюмени с сегодняшнего дня, 11 января, платные муниципальные парковки перешли на прежний режим работы. Тому, кто хочет оставить свой автомобиль в центре города с семи утра до 19.00, придется платить за стоянку 40 рублей в час.– В будние дни с 19.00 до 7.00 по местному времени, а также в выходные горожане могут парковаться бесплатно. Исключение составляет только многоуровневая парковка на набережной, которая отгорожена шлагбаумом. Здесь паркинг работает в платном режиме круглосуточно. Стоимость – 35 рублей в час, – отметили в комитете по связям с общественностью и СМИ.В ведомстве напомнили, что пользователи могут оплатить парковку несколькими способами: с помощью паркомата, на сайте tmn-parking.ru, а также через мобильное приложение «Тюменские парковки».Самым популярным и удобным способом оплаты парковок является мобильное приложение. С его помощью оплатить парковку можно не выходя из машины. Более того, оно дает возможность пользователям произвести оплату не сразу, а в течение дня, до 23 часов 59 минут.