Молодежные пространства Тюменской области представили видео «#Всегохорошего2020» об итогах и уроках 2020 года. Посмотреть его можно по ссылке.Как сообщает портал «МегаТюмень», в съемках приняли участие молодежные пространства «Космос», «Контора пароходства», «Моя территория» в Тюмени, Тобольске, Ишиме, Студенческий совет Тюменской области, «Медиаполис» и Медиацентр молодежной политики Тюменской области.В ролике они представили достижения активной молодежи – в этом году тюменцы получили поддержку в 94 880 708 рублей на грантовых конкурсах.В течение года тюменская молодежь опробовала новые технические и организационные приемы. Так, в видео представлены фрагменты выставки на подъемных кранах «Высокое искусство» мультицентра «Контора пароходства», показаны фрагменты образовательных онлайн-марафонов и онлайн-кинофестиваль им. Квентина Карантино, которые прошли в период самоизоляции, и основные достижения в молодежной политике Тюменской области прошедшего года.Напомним, что молодежные пространства Тюменской области провели серию мероприятий под общим хештегом #всегохорошего2020.