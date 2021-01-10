Важные изменения произошли в подходе к начислению платы за общедомовые нужды (ОДН) в домах с непосредственным управлением с начала нового года. Вступила в силу новая редакция пункта 44 Правил предоставления коммунальных услуг, утвержденных постановлением Правительства РФ от 6 мая 2011 №354 (Правила №354), согласно которой отрицательная величина объема коммунальной услуги, предоставленной на общедомовые нужды, учитывается в следующих расчетных периодах.21 декабря 2020 года Михаил Мишустин подписал постановления Правительства РФ №2184. Документ внёс изменения в Правила №354. В новой редакции Правила дополнены абзацем, в соответствии с которым ресурсоснабжающие организации обязаны учитывать отрицательный ОДН при начислениях в последующих периодах. Таким образом, изменения сделали процесс начисления более справедливым. Напомним, что под ОДН понимаются водоснабжение, электроснабжение и газоснабжение, которые используются при содержании общего имущества в многоквартирном доме.Если дом оборудован общедомовым прибором учета, то объем коммунальной услуги, предоставленной на ОДН определяется как разница между показаниями общедомового прибора учета (ОДПУ) и показаниями индивидуальных приборов учета в квартирах и нормативами потребления, начисленными для потребителей, у которых таких счётчиков нет. Получившаяся разница распределяется между собственниками пропорционально общей площади занимаемого ими помещения.