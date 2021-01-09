Собака в куртке и шапке – такой картиной на улицах областной столицы уже давно никого не удивить. Однако есть еще те, кто с недоумением спрашивает: «Зачем собаке одежда?». На этот вопрос ответила Ирина Артемьева, директор одного из известных зоомагазинов нашего города, где представлен огромный ассортимент одежды для братьев наших меньших. Как рассказывает хозяйка магазина, сейчас на пике популярности комбинезоны и обувь, а самые частые покупатели – владельцы собак мелких пород.– Собаки таких пород, как шарпеи, йорки, чихуахуа, не приспособлены к сибирским морозам, может, это прозвучит банально, но они мерзнут, отчего могут серьезно заболеть, поэтому и нуждаются в одежде. Это теплые куртки и комбинезоны, шапки с шарфами, кофты, словом, всё, что поможет уберечь животное от переохлаждения в минусовую температуру, – делится Ирина.Но есть среди тюменцев и те, кто покупает наряды питомцам покрупнее, например доберманам. Короткошерстным тоже холодно, так что дело вовсе не в моде или хозяйской прихоти. Но если с одеждой все более или менее понятно и просто, то ботинки на лапах четвероногих со стороны могут показаться издевательством. «Ведь им же неудобно», – возражают некоторые ярые зоозащитники, и они глубоко заблуждаются.– Обувь для собак очень популярна зимой, её сейчас покупают больше всего, и не только ради сохранения тепла, а для защиты лап от ран, которые появляются из-за соли на дорогах. Ведь химия разъедает кожу, и лечить такие повреждения у питомцев наших клиентов приходится часто, когда они приходят к нам за одеждой, – добавляет Ирина Артемьева.Также владелица магазина рассказывает, что обувь, как и одежда, помогает соблюдать гигиену, к тому же после прогулки на полу квартиры не останется грязных следов. В выборе одежды, как отметила специалист, главное – удобство. Есть собаки, которых долго нужно приучать к одежде, а есть и те, кто никогда не переступит порог квартиры, не надев шапку, куртку и ботинки. Комфорт животного превыше всего, поэтому стоит в первую очередь обращать внимание на качество ткани, а не на моду и стиль, если речь идет исключительно о приоритетной, защитной, функции.