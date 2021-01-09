В Центре внешкольной работы «Дзержинец» продолжает работать психологическая почта. Тюменцы чаще обращаются за помощью через электронную почту, и в течение двух-трех дней специалист дает комментарий по проблеме. Общение проходит в формате «вопрос-ответ». В 2020 году стало возможным писать специалисту в социальных сетях, общение проходит анонимно и бесплатно. Также тюменцам в пандемию предложили еще один вариант консультации - по видеосвязи.- В прошлом году обращений не стало больше, но специфика поменялась. Очень много вопросов, связанных с тревожностью: вроде бы все хорошо, мы выполняем все предписания, сидим дома, но беспокойство по поводу происходящего все равно остается. Спрашивали, что с этим делать, как бороться, – рассказал Евгений Андреев, психолог центра «Дзержинец». Во время консультаций психолог помогает клиенту понять причины проблем и найти пути решения, но если сделать это не получается, рекомендует, к какому специалисту можно обратиться для постоянных очных встреч. Чаще всего за помощью обращаются женщины, но на почту пишут также мужчины и подростки.- Люди привыкли думать, что мужчина сам должен справляться с проблемами, к психологу ходить – не по-мужски. Но это мнение меняется – если сравнивать с прошлыми годами, количество мужчин, обращающихся на психологическую почту и к моим коллегам, увеличивается, – пояснил Евгений.