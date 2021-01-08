В Тюменской области по законодательству запрещено шуметь с 22.00 до 8.00 в будни, с 22.00 до 9.00 в выходные и праздничные дни. Также ежедневно в регионе существует тихий час – с 13.00 до 15.00. В это время нужно соблюдать тишину. Это необходимо для комфорта мам с маленькими детьми и пожилых людей для дневного отдыха.Какой шум недопустим и что делать, если закон не соблюдаетсяВ «бесшумные часы» запрещено: кричать, свистеть, стучать, петь, играть на музыкальных инструментах, передвигать предметы. Нарушителей ждет предупреждение или административное наказание – штраф от 1 до 2 тысяч рублей, для должностных лиц – от 10 до 20 тысяч рублей, для юридических лиц – от 50 до 200 тысяч рублей.Прокуратура Тюменской области сообщила, что правила не распространяются на новогоднюю ночь. 31 декабря с 22.00 до 4.00 можно устроить по настоящему шумный праздник.