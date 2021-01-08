Сборник произведений уватских поэтов и писателей «Вдохновение...» появился на интернет платформе и стал доступен к онлайн прочтению. Книга посвящена 95-летию Уватского района и памяти Владимира Гусейнова. В сборник литературного творчества вошли 102 произведения 33 поэтов Уватского района: Раисы Порвиной из Першино, Галины Пузиной и Ксении Соколовой из Демьянского, Марии Першиной из Луговослинкино, Софьи Меркуловой из Увата, Валентины Баглаевой и Елены Бабкиной из Красного Яра, Людмилы Андреевой из Мугена, Тамары Игнатьевой и Тамары Костроминой из Демьянки и многих других.- Готовясь к юбилею района, сотрудники центральной библиотеки организовали районный литературный краеведческий конкурс «Ветер вдохновения». Возглавил жюри Владимир Гусейнов. Это стало его последним, но важным вкладом в историю Уватского района. В книгу вошли 15 его произведений им же написано приветственное слово, – рассказала заведующий библиотечной системой Елена Тамарова.Пресс-служба администрации Уватского района рассказала, что авторы, участвующие в создании сборника, получили экземпляры книги в подарок. Также сбор распространили в другие библиотеки региона и краеведческий музей «Легенды седого Иртыша».