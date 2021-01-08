За последние 10 лет врачи ФЦН провели около 1,5 тысяч операций по нейромодуляции. В Тюмени в Федеральном центре нейрохирургии (ФЦН) за этот же промежуток времени было осуществлено 1,5 тысячи операций по установке в организм нейростимуляторов. Альберт Суфианов, главный врач ФЦН, рассказал об их деятельности.\\"Нейромодуляция – международная разработка, известный алгоритм лечения пациентов с патологиями нервной системы. По разным причинам в организме могут возникать процессы, вызывающие боль, спастику. Если их нельзя убрать обычными способами, в организм вживляется мини-компьютер, который вырабатывает микроимпульсы и передает их в зону мишени, чтобы подавить патологический сигнал или направить его в другую сторону. В результате боль уходит, человек начинает ходить, разговаривать, качество его жизни заметно улучшается\\", - пояснил врач.В нашем городе создано целое отделение нейрохирургии. Ежегодно в нем проходит лечение около 200 пациентов. Стоимость одной такой операции превышает миллион рублей. Однако для россиян существует нацпроект \\"Здравоохранение\\". Благодаря нему операции проводят бесплатно.\\"Мы стремимся к малоинвазивной хирургии – прокол вместо разреза. Применяем лазерные технологии. Например, если раньше при эпилепсии приходилось удалять часть мозга, то теперь просто отключаем определенные зоны лазером, и человек почти не чувствует операции\\", - поделился Альберт Суфианов.