Интерес к загородному жилью в 2020 году вырос в 2,6 раз. На это есть множество причин: пандемия, низкие ставки по сельской ипотеке и возможность использовать материнский капитал. Есть вероятность, что в этом году спрос на малоэтажное строительство увеличится еще в несколько раз. Причиной этого станет тестовый запуск льготной ипотеки на покупку загородных домов для молодых людей, которую анонсировали недавно.В 2021 году спрос на загородное имущество останется высоким, но ещё больше сместится от дач к земельным участкам для строительства и загородными домам.- Средняя цена на земельные участки и загородные дома продолжит расти и это обусловлено, как высоким спросом в этих сегментах, так и вполне объективными причинами: ростом стоимости строительных материалов, дефицитом предложения ликвидных объектов и повышением затрат на создание необходимой для будущих покупателей более современной инфраструктуры, упрощением условий оформления и получения льготной сельской ипотеки, - рассказал директор федеральной компании Ильдар Хусаинов.Стоимость популярных домов и земельных участков может увеличиться на 10-12 процентов. А вот с дачами ситуация на рынке более сдержанная. Цены на отдаленные и непопулярные места могут остаться прежними или стать ниже.