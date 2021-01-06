На тюменских автодорогах скоростной режим контролируют стационарные и передвижные камеры автоматической фотовидеофиксации нарушений. На дорогах региона работают 248 комплексов, из них 192 стационарные. Нарушения скорости фиксируют и сотрудники ГИБДД, специальными измерительными приборами.– В 2020 году в Тюменской области камеры фотовидеофиксации нарушений ПДД выявили более полумиллиона, это почти на 100 тысяч больше, чем годом ранее, – рассказали в Госавтоинспекции Тюменской области.ГИБДД призывает автомобилистов в дни праздников и каникул выбирать безопасный скоростной режим, учитывая, что каждая пятая дорожная авария в регионе совершается из-за превышения установленной скорости. Особенно опасно превышение скорости на федеральных дорогах, характеризующихся высоким трафиком движения.