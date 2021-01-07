Тюменская область занимает пять лидирующих строк в рейтинге регионов УФО по социально-экономическому положению за 9 месяцев 2020 года.Уже традиционно область находится на первом месте по промышленному производству, производству молока и яиц на душу населения, вводу жилья на тысячу человек, а также по обороту розничной торговли на жителя.По обновленным данным Тюменстата, за январь - ноябрь индекс промышленного производства составил 122,4 процента. Надои молока на одну корову в сельхозорганизациях, без малого предпринимательства, за 11 месяцев составили 7 тысяч 10 килограммов, в 2019 году - 6 тысяч 731 килограмм, яйценоскость кур-несушек - 304 и 303 яйца соответственно.Также 11 месяцев введено 1 млн. 32,11 тыс. квадратных метров жилой площади, в том числе на садоводческих участках.Оборот розничной торговли в январе - ноябре составил 374 млн. 332,1 тыс. рублей. Самым затратным у жителей оказался 3-й квартал - 109 млн. 237,5 тыс. рублей. С учетом официальной численности населения это чуть больше 22 тысяч рублей в месяц на человека.Отметим, что по данным на 1 ноября 2020 года, численность населения составила 1 млн. 542,8 тыс. человек, по сравнению с 1 ноября 2019 годом она увеличилась на 7,3 тыс. человек. За январь - октябрь родилось 15 466 человек, умерло - 14 776 человек.