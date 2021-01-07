В 2020-м году горожане по-другому взглянули на работу медработников и педагогов. Врачи спасали здоровье и жизни в непростых условиях, а учителя давали знания без живого общения с детьми, через онлайн платформы. Не остался незамеченным и труд социальных работников. Практически в круглосуточном режиме они заботились о своих подопечных - одиноких пожилых и маломобильных людях, многодетных семьях и гражданах, оказавшихся в трудной жизненной ситуации.-Нам пришлось полностью перезагружать форматы работы с получателями услуг. Если это было возможно, работали с ними онлайн, выходили на скайп-конференции, консультировали по телефону, - рассказывает директор «Регионального центра «Семья» Елена Перминова.Но большая часть работы была вживую: помочь по дому, привести необходимые лекарства и продукты. В ситуации, когда весь мир оказался буквально заперт в четырех стенах, одиноким пожилым людям было очень тяжело без личного общения.За период работы консультационного пункта было принято около пяти тысяч звонков от жителей Тюмени, Тюменской области и иных регионов РФ. По заявкам обращающихся на горячую линию, волонтерами было выдано более 40 тысяч многоразовых защитных масок, более одной тысячи продуктовых наборов, передано более 15 тысяч медикаментов льготным категориям граждан.Обращались на горячую линию и за психологической поддержкой специалистов. Основные запросы были связаны с паникой из-за сложившейся ситуации, ухудшением детско-родительских, супружеских и семейных взаимоотношений, тревожностью родителей в связи с переводом детей на дистант, потерей работы, снижением материального дохода семьи и прочее.