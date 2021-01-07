Тюменская область стабильно занимает 3-е место в УФО по номинально начисленной зарплате. Лидером является Ямало-Ненецкий автономный округ.По последним данным Тюменьстата, в январе – октябре 2020 года среднемесячная зарплата в арктическом регионе составляла 109 тысяч 146 рублей. В ХМАО-Югре за этот же период – 76 тысяч 455 рублей. В Тюменской области, без учета автономных округов, – 49 тысяч 160 рублей. Причем пока самым доходным считается второй квартал, то есть период самоизоляции, – 50 тысяч 685 рублей.Напоминаем, что по итогам 2019 года номинально начисленная зарплата в регионе составляла 48 тысяч 189 рублей. Самым прибыльным был четвертый квартал – 51 тысяча 394 рубля. Окончательные итоги 2020 года подведут позже.Однако наступил 2021 год, и, конечно же, тюменцев интересует, что будет дальше. Прогноз социально-экономического развития, который был представлен в проектах бюджетов, следующий. По Тюменской области базовый и консервативный варианты относительно средней номинально начисленной зарплаты примерно на одном уровне – 53,34 – 53,44 тысячи рублей. К 2023 году показатели приблизятся к 60 тысячам.В бюджете города указан индекс реальной зарплаты. По оценкам 2020 года, он составит 101,6% относительно 2019-го, в 2021-м ожидается 103,6%. В экономике города будет задействовано 54% населения (53,8% в 2020 году).Также по городу спрогнозирован рост объема покупок: к концу 2020 года он ожидается 320,2 тысячи рублей в год на человека, в 2021 году прогнозируется на уровне 338,4 тысячи рублей, к 2023-му – 369,4 тысячи рублей.