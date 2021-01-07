В Тюменской области много самобытных музейных учреждений, и каждое из них по-своему подготовилось к встрече с посетителями в новогодние праздники.Исключением не стал и музей «Усадьба Колокольниковых» в котором расположилась лаборатория Деда Мороза, а сам праздник пришлось «спасать» участникам семейного квеста «Тропою сказок».Алиса и Шляпник пригласили всех на семейную игру-погружение «Пара нормальных зеркал…» В калейдоскопе ростовых фамильных зеркал из прошлых столетий и необычных кривых зеркал из комнаты смеха, дети нашли для себя чудеса и сказки, а взрослые – веселые задания.Выставка «Время – Новый год!» посвящена собранию тюменки Юлии Александровны Лепехиной. Много лет она коллекционирует снеговиков, сейчас их насчитывается более двухсот. Также на выставке представлены самые яркие экземпляры и несколько десятков экспонатов из фондов Тюменского музейно-просветительского объединения.Кроме того, все желающие могут познакомиться с экспозицией, посвященной истории предпринимательства на рубеже ХIХ – ХХ вв. и развитию торговли в Тюмени. А сотрудники музея с удовольствием проведут по ней экскурсию.