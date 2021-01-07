Длинные новогодние праздники – это время для общения, полноценного отдыха, встречи с друзьями, просмотра любимых фильмов и обилия праздничного стола. Что же делать, когда всё вышеописанное уже сделано, а выходные не закончились? Идти в зоопарк, расположенный на 27-м километре Ялуторовского тракта. Он в Тюмени частный и единственный.– Мы работаем в праздники так же, как в другие дни, без выходных, с 11 утра и до 18 часов, – рассказывает представитель зоопарка.Посмотреть там есть на что: птицы, змеи, хищные звери, копытные животные, членистоногие, рептилии, приматы, грызуны.Напоминаем, что 2020 год выдался для питомцев сложным. В связи с пандемией, зоопарк был закрыт на несколько месяцев, поэтому посетителей и выручки от продажи билетов не было, а владельцы не знали, на что купить корм для животных. Тогда на призыв о помощи откликнулись неравнодушные тюменцы, продуктовые наборы и корма горожане привозят и сейчас.Как рассказали представители звериного «общежития», были у них и радостные события – появились новые обитатели. Так, весной у пары верблюдов родился малыш, стоит добавить, что он не единственный новорожденный.Кстати, при посещении зоопарка тюменцы могут захватить с собой живую елку. Хвою с удовольствием сжуют копытные, а часть колючих иголок пойдет на подстилку.