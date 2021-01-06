В Тюмени в рамках проекта «Спорт в общеобразовательную школу» ученики могут сами определить для себя третий урок физкультуры. Сейчас на выбор предоставляется более 20 видов. Выбирать могут и студенты.Первоклассники Тюмени получают сертификаты персонифицированного финансирования дополнительного образования (ПФДО). Это делается для того, чтобы иметь возможность ознакомиться с секциями и кружками допобразования, в том числе спортивными. Опыт планируют использовать в других муниципалитетах области.Школы общеобразовательные и спортивные в одном районе используют сквозные расписания. То есть «окна» на обычных уроках можно заменить тренировками. Такое взаимодействие, в частности, налажено между ДЮСШ «Водник», «Школой каратэ» – с 48-й школой; СДЮСШОР №3 – с 22-й школой; «Центром дзюдо», ДЮСШ №1 – с 70-й и 68-й школами; ДЮСШ «Тура» – с 67-й школой.Отметим, что в городе бесплатные занятия проводят спортивные инструкторы, могут присоединиться все желающие, сообщает «Вслух.ру».