В Тюмени предъявлено обвинение 43-летнему местному жителю. Мужчину обвиняют в убийстве.Ночью 2 января 2021 года потерпевший и обвиняемый в квартире дома на улице Мельникайте распивали спиртные напитки. В процессе застолья между мужчинами произошел конфликт, в ходе которого злоумышленник вооружился травматическим пистолетом и произвел два выстрела в потерпевшего.– От полученных ранений горожанин скончался на месте. Следователи и полицейские задержали преступника. По ходатайству следователя судом он заключен под стражу, – рассказали в пресс-службе Следственного комитета по Тюменской области.В настоящий момент специалисты ведомства собирают доказательственную базу, попутно устанавливая все обстоятельства произошедшего. Расследование уголовного дела продолжается.