В зимний период тюменцы нередко выбирают в качестве обуви валенки. Продавец обувного магазина Ирина Величко рассказала, чем отличаются валенки от валешей и как выбирать обувь из войлока.– Самая теплая и полезная зимняя обувь – русские валенки. Их делают из войлока, это сложная технология. А валеши – это та же обувь, но на современный лад. То есть отдельные валяные куски сшивают и получаются стильные модели – валеши. Название пошло от соединенного и сокращенного сочетания слов «валенки шитые», – рассказала Ирина.По ее словам, обувь из войлока очень теплая и при этом сравнительно недорогая. Войлочная обувь, созданная с использованием натуральной овечьей шерсти, даже обладает лечебными свойствами – способствует нормализации кровообращения. Еще натуральный материал почти не вызывает аллергию, накапливает и сохраняет тепло, обладает воздухопроницаемостью, а значит, ноги в такой обуви не потеют.Следует учесть, что покупать войлочные модели лучше на размер больше, ведь материал со временем садится. А еще при намокании и дальнейшем просушивании валенки неприятно пахнут, это свойство войлока. Сушить у батареи их нельзя, так как они затвердевают, передает «АиФ – Западная Сибирь».