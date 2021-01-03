Для жителей Тюменского района, а также Ембаевского и Каскаринского муниципальных образований сделали настоящий новогодний подарок – новый водовод. Теперь порядка 15 тысяч жителей могут подключаться к централизованной системе водоснабжения.Заместитель губернатора Тюменской области Вячеслав Вахрин рассказал, что обычно каждое муниципальное образование самостоятельно решает, каким образом обеспечить жителей коммунальными ресурсами, при этом, как правило, взаимодействия между ними нет. Однако концессионное соглашение позволило по-другому взглянуть на этот вопрос.Только на одной технологии этого присоединения было сэкономлено около 5,5 миллиарда рублей. Если бы район самостоятельно строил свои сооружения и водозаборы, то это вышло бы дороже. Также эта практика интересна и другим регионам России, ее сейчас изучают и подхватывают.– Мы передали все стройки коммунальных объектов частникам и увидели, что скорость строительства возрастает в два раза, а затраты снижаются, потому что применяется ресурсный метод ценообразования. Дело в том, что частный партнер заинтересован в получении новых потребителей. А поскольку сеть он и эксплуатирует, он делает ее качественно, потому что любые аварии – это сверхнормативные потери, которые ложатся убытками на деятельность компании, – пояснил Вячеслав Вахрин.Стоит добавить, что в 2021 году начнется строительство водоводов к селам Червишево, Онохино, Боровский и Мальково. До 2025 года планируется проложить более 200 километров сетей. Также одновременно ведется масштабная реконструкция водоочистных сооружений.