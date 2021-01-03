Выбирая подарок на Новый год, многие решают не ограничиваться традиционными вариантами. В результате после праздников улицы и приюты часто пополняются выброшенными «живыми подарками», которые не пришлись ко двору новым владельцам.Помимо традиционных собак и кошек, дарят и более экзотических животных – гекконов, игуан и черепах. Опытные террариумисты напоминают: делать такие презенты нужно, лишь предварительно узнав, готовы ли принять питомцев в новой семье. А тюменцам, которые неожиданно получили такой подарок, советуют внимательно изучить условия содержания животного, чтобы его не загубить.– Террариумные животные, как правило, требуют к себе меньше внимания, чем кошка или собака. Однако они очень зависимы от условий проживания и корма. Поэтому, если вам подарили черепаху, паука или, например, змею, постарайтесь создать животному достойные условия, – рассказал сотрудник одного из тюменских «экзотических» зоомагазинов Дмитрий.В частности, одно из важных правил: многих рептилий нельзя держать в обычных аквариумах для рыб. В них нет нужной вентиляции, из-за этого питомец может погибнуть.Черепах хозяева часто отпускают на «свободное проживание» в квартире, что также является ошибкой. Для них необходимо обустроить террариум.Популярными домашними питомцами становятся красноухие черепахи. Они довольно просты в содержании, но нужно помнить, что просто таза с водой и пары камней недостаточно. Им подойдет аквариум, обогревательная и ультрафиолетовая лампы, фильтры, «остров» и многое другое.Большим спросом пользуются ящерицы, особенно эублефары и бородатые агамы. Для проживания можно выбрать террариум или пластиковый контейнер, главное, сделать правильную вентиляцию. Необходимо приобрести термоковрик для обогрева. Это поможет создать «теплый угол», где ящерица сможет греться, также стоит купить домик-укрытие и влажную камеру. Отметим, что такие условия необходимы для многих рептилий и пресмыкающихся.Следует помнить, что основа рациона многих экзотических животных – живой корм. Для ящериц это сверчки, тараканы и личинки, для змей – мыши и крысы. Размер и количество еды рассчитывается исходя из возраста животного.