Сотрудники Ялуторовского острога организовали зимний квест «Берендеево царство и проделки Соловья-Разбойника», который пройдет в новогодние каникулы.Каждый посетитель на время превратится в участника команды по освобождению Деда Мороза и Снегурочки из рук злодея Соловья-Разбойника. Им предстоит преодолеть незабываемый маршрут, наполненный встречами со сказочными персонажами, интересными заданиями, звонкими песнями, веселыми танцами и подвижными играми, а еще организаторы подготовили мастер-классы на любой вкус.Например, «Рисуем Рождество» познакомит с техникой точечной росписи ( Краеведческий музей). На мастер-классе «И Рождество наступит вновь» ребятам покажут, как рисовать ватой (Историко-мемориальный музей), а на «Кружевных льдинках» научат делать новогодний сувенир-магнит (Тороговые ряды).Однако не стоит забывать и о семейном отдыхе. Так, в ялуторовском музее организовали специальное мероприятие «Когда приходит Рождество». Участники встречи узнают об истории этого старинного православного праздника, а также познакомятся с традициями его проведения в дворянских домах ХIХ века. В завершение мероприятия каждый сделает своего рождественского ангела.