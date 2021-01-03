Онкологи тюменского МКМЦ «Медицинский город» сократили лечение рака гортани до трех дней. Это стало возможным благодаря современному хирургическому лазеру, который появился в отделении №2 в августе 2020 года.Отметим, что подобное оборудование в регионах - пока что большая редкость. Лазер помогает совершать операции без разрезов, шрамов и последующего приема антибиотиков на гортани и глотке при первой и второй стадиях рака, а процесс реабилитации сокращается более чем в пять раз.Новой методикой владеют уже практически все хирурги отделения. В 2020 году они выполнили более 15 подобных вмешательств.Совсем недавно в Медицинском городе состоялась очередная успешная операция. Речь идет о мужчине с раком гортани, занимавшим всю правую голосовую складку. Ранее ему предстояла резекция с постановкой ларингостомы - широкого отверстия в области шеи. Теперь же лазер позволил врачам дойти до новообразования эндоскопически. Через три дня пациент уже был выписан и мог разговаривать, а его голос улучшился по сравнению с дооперационным периодом.Юлия Шубина, заведующая онкологическим отделением №2 отмечает, что хирурги полностью овладели новым оборудованием - первые операции на лазере выполнялись до пяти часов по времени, сейчас же такие малоинвазивные вмешательства проводятся еженедельно, а сама операция занимает чуть больше часа, при этом практически не оставляя следов.В перспективе, в новом году в Медицинском городе планируют вообще уйти от операций с установкой ларингостом и брать в работу уже более сложные и большие опухоли.