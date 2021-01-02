Ни для кого не секрет, что каждый родитель мечтает о достойном будущем своего ребенка. Неотъемлемой частью светлого будущего является хорошее образование и достойная жизнь. Для всего этого нужны финансы. Еще совсем недавно деньги копили при помощи банковских вкладов, но они показали свою ненадежность. Цифровые технологии в современном обществе открыли для людей новые финансовые возможности.О том, как правильно начать инвестировать в будущее ребенка корреспонденту «Тюменской области сегодня» рассказала финансовый эксперт Людмила Чернышева.- Главное не сумма инвестирования, а системный подход. Начинать можно и с одной и с пяти тысяч рублей, подаренных на день рожденья, но при этом необходимо постоянно пополнять инвестиции. Пусть ребенок ежемесячно совместно с вами, вкладывает до 10 процентов своих карманных средств. Это поможет его вовлечь в процесс и замотивирует на накопления, - считает финансовый эксперт.Начинать накопление финансов необходимо с выбора брокера и открытия инвестиционного счета. Современные технологии максимально упростили весь процесс, выбрать брокера и открыть счет можно прямо из дома с помощью мобильного приложения.Огромный плюс при детском инвестировании - это время. Поэтому средства лучше всего вкладывать в акции. - Компании, которые активно развиваются и всю прибыль вкладывают не в дивиденды, а в свое развитие. Как правило, это такие сферы, как биотехнологий, облачные технологии, а также онлайн-торговля. Для приобретения можно рассматривать, как и старт-аппы, так и средние компании,- советует Людмила Чернышева.