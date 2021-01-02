В рамках национального проекта «Демография» продолжается реализация регионального проекта «Финансовая поддержка семей при рождении детей». События, которые произошли в ушедшем 2020 году, внесли свои изменения.Цель проекта помочь семьям с детьми стать финансово независимыми, а также предусматривает адресные меры поддержки нуждающимся семьям.Департамент социального развития Тюменской области сообщил, что в 2020 году было осуществлено постоянное предоставление всех необходимых мер соцподдержки, которые гарантированы законодательством.В 2020 году был введен региональный материнский (семейный) капитал на первого ребенка. Выплата составляет 150 тысяч рублей. В течении 11 месяцев 2020 года, капитал был выплачен родителям 3,3 тысяч детей.Произошло значительное изменение в выплатах за третьего и последующих детей. С 40 тысяч рублей сумма выросла до 100 тысяч рублей. Родители 4,2 тысяч ребятишек получили капитал к декабрю 2020 года.Помимо капиталов была введена ежемесячная выплата на маленьких детей в возрасте от 3 до 7 лет.Более 2 тысяч семей получили введенную ежемесячную выплату на третьего и последующих детей, рожденных с 01.01.2020.Всего в 2020 году на реализацию регионального проекта «Финансовая поддержка семей при рождении детей» выделено 2 866,8 млн. рублей, из них 1 354,4 млн. рублей - средства федерального бюджета.