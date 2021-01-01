Водители смогут самостоятельно комплектовать автомобильные аптечки с 2021 года. В последний раз изменения о списке медикаментов, которые должны были быть у водителей в машине, были в 2010 году. Отказываться от старого образца спешат не все водители.Врачи рекомендуют тюменцам дополнить водительскую аптечку теми препаратами, которые доктор рекомендовал принимать на регулярной основе во избежание обострения патологии.– При поездках на отдых на природе зимой можно дополнительно с собой взять аптечные средства против обморожения, летом – от ожогов. Также летом не будет лишним антигистаминное средство в случае развития аллергии на пыльцу растений или укусы комаров, – рассказала представитель пресс-службы областного департамента здравоохранения Анастасия Дембицкая.Также по рекомендации Росздравнадзора в автомобильной аптечке должны находится: две медицинской маски, две пары медицинских перчаток, устройство для проведения искусственного дыхания «Рот-Устройство-Рот», жгут, стерильные бинты и марлевые салфетки, а также лейкопластырь.