Литературный бульвар Тюмени отреставрируют. Знаменитый красный стул пора подкрасить, считает руководитель арт-проекта «Цвет города» Дмитрий Зеленин. Планами реставрации Литературного бульвара он поделился с «Тюменской областью сегодня».В апреле состоится Литературный субботник, в котором смогут принять участие неравнодушные горожане. В рамках мероприятия приведут в порядок и территорию, и скамеечки на этом уникальном бульваре. Он расположен на крыше большого паркинга в районе ТЦ «Серебряковский» по адресу: улица Советская, 55. В 2013 году он появился здесь благодаря художникам арт-группы «Цвет города».Рисунками украсили шесть вентиляционных шахт. Картины изображают города, ставшие частью известных литературных произведений, среди которых Тюмень Владислава Крапивина.Дмитрий Зеленин пояснил, что отказался от идеи украшать города картинами на стенах, которые могут радовать глаз лишь лет десять. Именно столько времени рисунок жив и является украшением, потом он обсыпается, какими бы прочными материалы для его изготовления ни были.– Возникла новая идея – бетон! Если уж создавать красоту, то на века. Пусть это будет что-то монументальное и важное, – заявил художник. – Планирую выйти на город уже с готовым проектом, зная четко, как это можно реализовать. Холстами будут те же стены, только картины будут жить вечно.