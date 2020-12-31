Медучреждения в новогодние праздники меняют график работы, но сотрудники тюменского перинатального центра успокаивают: существенных изменений в их работе не ожидается. Медицинская сестра послеродового отделения рассказала «Мегатюмени» о том, как в медучреждении встречают праздники.По словам медика, перед самым Новым годом количество операций увеличивается, стараются перед праздниками прооперировать в плановом порядке сложных пациенток, подходящих по сроку беременности.– Сотрудники стараются выполнить работу и предусмотреть все возможные проблемы, решить их до длинных выходных. Отделение всегда наряжаем чуть раньше. 31 декабря каждый год пара сотрудников наряжается в костюмы Деда Мороза и Снегурочки и проходит по палатам с поздравлениями. В этот раз к обычной экипировке добавились респираторы и щитки – время такое, – рассказала Елена Алексеевна.По ее словам, работа в праздники проходит в обычном режиме, меняется лишь количество пациентов. Но прошлый Новый год был исключением: 31 декабря на роды приехало очень мало беременных, а вот 1 января с утра к приемному покатили машины СМП.– Мы даже шутили, что наши пациентки каким-то чудом уговорили своих крошек подождать один день. Конечно, мы по-особенному поздравляем девчат, родивших первого января. Грустно, что в этом году посещения родственников запрещены. Но у нас все равно никто не может из отделения выходить надолго, так как оставить малыша в палате и сидеть с родными невозможно, – резюмировала сотрудница учреждения.