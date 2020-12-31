Тюменский благотворительный фонд помощи животным «Потеряшки» за 14 лет работы пристроил в новые семьи более 12 000 кошек и собак. Тюменцы знают: нашел или потерял животное, то нужно отправить фото, описание и контакты в сообществе «Потеряшек» в соцсети «ВКонтакте». Это верный путь найти семью для бездомного питомца.– Подарите животным самый дорогой подарок в их жизни – постоянный дом с любящими и заботливыми хозяевами, – обратились сотрудники фонда к тюменцам под Новый год.Организатор и основатель «Потеряшек» Евгения Здорнова рассказала «Тюменской области сегодня», что за 2020 год еще не подведены окончательные итоги работы:– Мы это делаем обычно к концу января. Но уже сейчас, к сожалению, очевидно снижение всех показателей, – пояснила Здорнова.«Потеряшки» не строят грандиозных планов на 2021 год. Цель номер один – найти хозяев тем животным, кто уже есть в фонде.– Мы стремимся помогать нуждающимся животным, которые попали в экстремальную ситуацию. Такая ситуация сейчас, что не до планирования. Никто не знает, что будет дальше, – поделилась девушка.