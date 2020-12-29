Дорожное происшествие случилось на восьмом километре Велижанского тракта утром 29 декабря. Впереди идущий автомобиль поднял снег и в этой пурге водитель иномарки не заметил пешехода: такова предварительная версия причины случившейся трагедии.62-летнюю тюменку насмерть сбил автомобиль Nissan Qashqai, поясняет пресс-служба Госавтоинспекции Тюменской области. Водителем иномарки оказался 45-летний мужчина, он пояснил, что впереди идущий автомобиль поднял в воздух снег, среди которого было не разглядеть пешехода. Наезд произошел на нерегулируемом пешеходном переходе. Все обстоятельства ДТП выясняются.